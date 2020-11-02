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Son dakika: Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor.  () , koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:43 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:27 ABONE OL
Son dakika: WHO Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı

Son dakika haber: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirilerek, kendisini karantinaya alacağını duyurdu. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti. Ghebreyesus, "Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: WHO Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı
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