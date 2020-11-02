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Yurt dışından umreye kısmi izin

koronavirüs önlemleri kapsamında durdurduğu yurt dışından umre ziyaretini dün itibarıyla kısmi olarak başlattı. Kabe’ye günlük 20 bin ziyaretçinin girişine izin verilecek

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Yurt dışından umreye kısmi izin
Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmasının ardından yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini kabul etmek için dün tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceği belirtilmişti. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, dün itibarıyla başlayacak 3. aşamada, günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verileceği ve umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verileceği duyuruldu. Bakanlık, yurt dışından gelecek ilk grubu kabul etmek için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Öte yandan, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere umre ziyaretlerine 4 aşamada izin verileceğini aktarmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında korona virüs nedeniyle umre ziyareti askıya alınmış, hac ibadeti için de yurt içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilmişti.

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Yurt dışından umreye kısmi izin
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