ABD'de 'Ulusal Muhafızlar' şehir merkezine indi

ABD'de bugün seçim sonuçları açıklanacak. Ülke seçim sonuçları sonunda oluşabilecek protesto gösterileri nedeniyle bir dizi önlem alındı.

'ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİ' KONUŞLANDIRILDI

ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı. Ülke genelinde seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından karışıklık çıkacağı iddiaları güçlü şekilde dillendiriliyor.

PROTESTOLARI ÖNLEYECEKLER



ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI



ABD'de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNE İNDİLER



Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

VİTRİNLER KONTRPLAKLARLA KAPLANDI

Öte yandan, başkent Washington DC'de, mağaza ve işletme sahipleri olası bir protesto ihtimaline karşı işletmelerin vitrinlerinin zarar görmemesi için önlem aldı. ABD'li işletme ve mağaza sahipleri iş yerlerini olası protestolara karşı yağmalanmaya karşı korumak için vitrinlerini kontrplaklarla kaplayarak koruma altına aldı.