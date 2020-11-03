AK Parti'den Viyana'daki terör saldırısına kınama! "Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRİZMİN KARŞISINDA, AVUSTURYA HALKININ YANINDAYIZ."

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Ömer Çelik, "Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

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