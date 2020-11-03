Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer'den yeni açıklama

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün terör saldırısı meydana geldi. Kentin bazı bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonrası 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

'İKİNCİ BİR SALDIRGAN YOK' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlediği basın toplantısında yürüttükleri operasyonlar neticesinde 'ikinci bir saldırganın' olmadığını ifade etti.

4 ÖLÜ, 22 YARALI



İçişleri Bakanı Nehammer, basın toplantısında saldırıda ölenlerin ve yaralananların sayısının düşündüklerinden fazla olduğunu açıklayarak, saldırının bilançosunu 4 ölü ve 22 yaralı olarak ifade etti. Bakan Nehammer, saldırganın polis tarafından dokuz dakikada etkisiz hale getirildiğini vurgulayarak 20 yaşındaki saldırganın Kuzey Makedonyalı ve Avusturyalı çift vatandaş olduğunu belirtti.