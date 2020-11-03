Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
ERMENİSTAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe! Azerbaycan cephe hattındaki son durumu açıkladı! Aliyev'den son dakika açıklaması! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...