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, 'a ait bir İHA'yı düşürdü

ordusunun 'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:16 ABONE OL
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

ERMENİSTAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
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