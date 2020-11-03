2020 ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Amerika Birleşik Devletleri ABD seçim sonuçları son durum ve CANLI TAKİP EKRANI!

ABD seçim sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürerken seçimlerdeki son durum tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Ülkedeki oy kullanma işlemi Türkiye saati ile 4 Kasım sabaha karşı sona erecek. Bu kapsamda halen devam etmekte olan seçimlere ait son durumda Trump'ın Joe Biden'den üstün olduğu görülüyordu. Peki, 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte ABD seçim sonuçları canlı yayın ile seçimlerdeki son durum!



ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK? CANLI YAYIN!



Dünyanın takip ettiği Amerika seçimleri devam ederken ABD seçim sonuçları canlı yayın ile A Haber ekranlarında yayınlanıyor. 4 delegenin çıkacağı New Hampshire'de Donald Trump %61,5 oy alırken Biden %38,5 oy alarak ilk sonuçlarda geride kaldığı gözlemlendi. Seçimlerin 4 Kasım sabah saatlerine kadar devam edeceği biliniyor…

