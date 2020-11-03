Charlie Hebdo'ya bir tepki de kendi ülkesinden! Eski Bakan "İğrenç" dedi

Fransa'nın eski Eğitim Bakanı ve felsefe öğretmeni Luc Ferry, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yer alan ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri "iğrenç" olarak tanımlayarak, bunların derste gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Ferry, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği demeçte, Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin kendisini sarstığını söyledi.

Bugün lise son sınıf öğretmeni olması halinde derste ifade özgürlüğünü anlatmak için Kral Louis Philippe'i armut şeklinde tasvir eden karikatürleri göstereceğini ifade eden Ferry, bu karikatürün o dönemde skandal olarak karşılandığını ifade etti.