DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Kovid- 19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu. Herhangi bir belirti göstermediğini ancak kendini karantinaya alacağını açıklayan Ghebreyesus, "Sağlık protokolüne uymak son derece önemli. Bu şekilde, Kovid-19 bulaşma zincirini kırarız, virüsü bastırırız ve sağlık sistemini koruruz" dedi.Fransa'da Bilim Kurulu, koronavirüs salgınında şu an yaşanan ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu kışın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bilim Kurulundan yapılan açıklamada, gelecek ayların salgın açısından zor geçeceği belirtildi.Açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerden gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alınması halinde bile bir sonraki dalgaların önlenemeyeceği kaydedildi.