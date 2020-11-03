Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞLI BAKIMEVLERİNDE 428 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 330 artışla 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 289'a yükseldi.

26 BİN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Hastanelerde 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 265 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1610 artışla 120 bin 714'e çıktı. Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'da kaldı. Bu oran uzun aradan sonra ilk kez yükselmedi. Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.