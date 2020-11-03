İtalya’da son 24 saatte 28 bin 244 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 353 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 759 bin 829'a, toplam can kaybı ise 39 bin 412'ye ulaştı. Ülkede 302 bin 275 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İSPANYA'DA DA HIZ KESİLMEDİ

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 669 kişide daha virüs tespit edildiği, 238 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 756'ya, toplam can kaybı ise 36 bin 495'e ulaştı.