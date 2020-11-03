Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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’ın rakibi kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bugün gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde aday olan tüm dünyanın gündeminde yerini almaya devam ediyor. 59'uncu kez gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde bu yıl Trump ile karşı karşıya gelen isim eski avukat kimliği ile bilinmektedir. 2020 yılında ABD'deki demokratların başkan adayı olan Joe Biden, son olarak başkanlık seçimlerinde adaylığını ortaya koyması ile ülkemizde de araştırma konusu haline geldi. Peki, ABD başkan adayı ve 'ın rakibi Joe Biden kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 00:47 Son Güncelleme: 4.11.2020 00:47 ABONE OL
Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı ve Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

ABD başkanlık seçimlerinde 'a rakip olmasıyla beraber uzun süredir dünyanın gündeminde yerini alan isim kimdir sorusu ile ülkemizde de vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Ülkedeki demokrat parti üyesi Joe Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yapmış eski bir avukattır. Öte yandan hayatına ilişkin diğer detaylar da merak ediliyor. Peki, ABD başkan adayı ve Donald Trump'ın rakibi Joe Biden kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

ABD BAŞKAN ADAYI JOE BIDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

Amerika'da süren başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden 2008 tarihinde ise Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterilmişti. Öte yandan 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ise seçimleri bu partinin kazandığı da biliniyor…

Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı ve Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

JOE BIDEN KİMDİR?

Kısaca olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan 'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

ERKEN YAŞAMI

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

KARİYERİ

Erken politik kariyeri
1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı ve Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Senatörlük
3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. , Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

2008 Başkanlık seçimleri
2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

Başkan yardımcılığı (2009–2017)
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.

2020 Başkanlık seçimleri
Biden, 25 Nisan 2019'da başkanlık kampanyasını başlattı. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresinde Demokrat Parti başkan adayı olarak resmen aday gösterildi.Başkan yardımcılığı görevi için ise Kamala Harris'i seçti.

KİŞİSEL YAŞAMI

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.

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Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
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