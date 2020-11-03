Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

: 'nin ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

haberi: Birleşik Arap Emirlikleri, ile normalleşme adı altında taviz üstüne taviz verirken, İslam ve karşıtlığında ise vites artırdı. Özellikle Türkiye'nin İslam dünyasının haklarını savunması ve öncülük etmesini hazmedemeyen , her cephede Türkiye'nin karşısında saf tutuyor.BAE son olarak, Avrupa'ya Türkiye ve Erdoğan'ın karşısında birlikte saf tutma çağrısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:03 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:30 ABONE OL
Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

'nin , Erdoğan ve İslam karşıtı söylemleri hızla sürüyor. BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman medyasına röportaj verdi. Gargash, röportajında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'ye yine nefret kusan Gargash, Macron'un İslam ile ilgili alçak sözlerine sahip çıktı, 'Haklı' dedi.

Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

MACRON'A SAHİP ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman Die Welt'e konuştu. Gargash röportajda Macron'un Müslümanları dışlama arzusunu dile getirdiğini reddetti .

Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

Gargash, "Macron'un konuşmasında gerçekte söylediklerini dinlemeliyiz. Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

Emirlik bakanı, Müslümanların daha iyi entegre olması gerektiğini ve Fransız devletinin aşırılık ve toplumsal kapalılıkla mücadeleye paralel olarak bunu başarmanın yollarını arama hakkına sahip olduğunu da ekledi.

Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...

AVRUPA'YI ERDOĞAN'A KARŞI BİR OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 'a saldıran Gargash, "Erdoğan bir boşluk veya zayıflık görür görmez bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Biz ona kırmızı çizgiyi gösterene kadar müzakere etme isteği göstermiyor.

Macron Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor; kesinlikle haklı ve Avrupa'yı Erdoğan'a karşı bir olmaya çağırıyoruz. " dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: BAE'nin Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti dinmiyor! Avrupa'ya çağrıda bulundular: Bir olalım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA