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: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

Gelen haberine göre, dünyaya hakim olan SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonu, orijinal versiyondan daha bulaşıcı olabilir. Houston, Teksas'taki bir hastanede 5.000'den fazla Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir araştırma, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün D614G adı verilen bu değiştirilmiş versiyonundan kaynaklandığına dair önemli kanıtlar sunuyor. Bulgu, ortaya atılan teoriye inandırıcılık katarken küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyon, orijinal corona virüsten daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 16:31 Son Güncelleme: 3.11.2020 17:00 ABONE OL
Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

D614G, dünya çapında insanları etkileyen en yaygın koronavirüs türü olarak biliniyor ve ilk olarak Avrupa'da Şubat ayında ortaya çıktı. Uluslararası sosyal hareketlilik ve insanların yoğun olarak Çin'den farklı ülkelere seyahat etmesi, bu varyantın haftalar içinde kıtaya ve Amerika, Avustralya ve Asya'ya yayılmasına neden oldu. ABD'de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi.

Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

Şu anda dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi.

Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston şehrinde bir hastanedeki 5 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün 'D614G' adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

Bulgunun, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyonun, alt türlerinden daha bulaşıcı olduğu yönündeki teoriyi desteklediği ifade edildi.

Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

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Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...
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