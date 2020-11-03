Son Dakika: Corona virüsün yeni versiyonu kat kat daha fazla bulaşıcı! Corona virüs vaka sayısı artarken...

D614G, dünya çapında insanları etkileyen en yaygın koronavirüs türü olarak biliniyor ve ilk olarak Avrupa'da Şubat ayında ortaya çıktı. Uluslararası sosyal hareketlilik ve insanların yoğun olarak Çin'den farklı ülkelere seyahat etmesi, bu varyantın haftalar içinde kıtaya ve Amerika, Avustralya ve Asya'ya yayılmasına neden oldu. ABD'de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi.