Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! 2020 ABD Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ABD Başkanlık seçimleri sonuçları için geri sayım başladı. Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı ABD seçimlerinden gelecek olan son dakika gelişmelerine çevrildi. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışacak. ABD seçim sonuçları anketine göre son oy oranları belli olurken, ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu da bugün en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Donald Trump ve Joe Biden'in son oy oranları belli oldu mu? 2020 Amerika Birleşik Devletleri ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika haberinin tüm detayları…
ABD seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. BD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında geçecek olan seçimlerde oy kullanma işlemi başlarken, 98 Milyon kişinin oylarını kullandığı öğrenildi. Donald Trump ve Joe Biden'in oy oranları son durumu ise merak konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden arasındaki seçimlerin sonucu heyecanla bekleniyor.
BİDEN VE TRUMP SEÇİM SONUÇLARI ÖNCESİ SON KOZLARINI OYNUYOR!
3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.
Trump bugün Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de seçmenleri ile buluşurken Biden'da Pennsylvania ve Ohia'da gösterilere katılıyor.
Seçimlerin son günü daha gelmeden rekor sayıda oy kullanıldı.
COVID-19 salgını nedeni ile birçok eyalette bundan önceki tüm seçimlerden daha fazla post yolu ile sandık başında erken oy kullanıldı. 95 milyon ABD vatandaşının şu ana kadar oy kullandığı belirtilirken bu oy oranı 2016 seçimlerindeki toplam oy miktarının yüzde 69.2'sine tekabül ediyor.
Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.
Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.
YALNIZCA ABD BAŞKANI SEÇİLMİYOR!
ABD genelinde gerçekleşen seçimlerde ABD başkanı haricinde birçok bölgede yerel yönetimlerin yanı sıra, 435 koltuklu Temsilciler meclisi ve Senatodaki 35 koltuk için de ABD vatandaşları oy kullanıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato'da güç kazanmak isteyen demokratlar için senatonun yaklaşık 3'te birinin seçileceği bu seçimler oldukça önemli.
SEÇİMLER 3 KASIM'DA BİTİYOR ANCAK SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ÇOK ZOR!
ABD genelinde 3 Kasım tarihinde kişisel veya posta yolu ile oy kullanma tamamlanacak olsa da posta yolu ile kullanılan oyların sayım yerlerine ulaşması için tanınan zamanın Kasım'ın son haftalarına kadar uzanıyor olması kesin sonuçların eğer her iki partiden de bir itiraz gelmez ise kesin sonuçların açıklanmasını en erken kasım sonuna kadar erteliyor.
OY KULLANANLARIN SAYISINDA REKOR KIRILDI!
Başkanlık seçimlerinde erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 97 milyon 665 bin 370 kişi oy kullandı.
Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 62 milyonu geçerken 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.
California 11 milyon 236 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 8 milyon 974 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 70,9'una denk geldiği kaydedildi.
İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.
Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirilmişti.
KÜRESEL PİYASALAR ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ POZİTİF SEYREDİYOR
Kürese piyasalar ABD'de bugün gerçekleştirilecek kritik başkanlık seçimi öncesi pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek.
ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.