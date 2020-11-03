Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! 2020 ABD Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ABD Başkanlık seçimleri sonuçları için geri sayım başladı. Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı ABD seçimlerinden gelecek olan son dakika gelişmelerine çevrildi. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışacak. ABD seçim sonuçları anketine göre son oy oranları belli olurken, ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu da bugün en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Donald Trump ve Joe Biden'in son oy oranları belli oldu mu? 2020 Amerika Birleşik Devletleri ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika haberinin tüm detayları…

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. BD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında geçecek olan seçimlerde oy kullanma işlemi başlarken, 98 Milyon kişinin oylarını kullandığı öğrenildi. Donald Trump ve Joe Biden'in oy oranları son durumu ise merak konusu oldu.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden arasındaki seçimlerin sonucu heyecanla bekleniyor.