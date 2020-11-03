Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! 2020 ABD Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

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Son dakika haberi: seçim sonuçları son durum! 2020 ABD Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri için nefesler tutuldu. Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı açıklanacak olan seçim sonuçlarına çevrildi. Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında geçecek olan seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. Şu ana kadar 98 Milyon kişinin oy kullandığı belirtildi. ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu ise cevabını aramaya başladı. Donald Trump ve Joe Biden’in son oy oranları belli oldu mu? Amerika Birleşik Devleti ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve seçimlerde son durum…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:53 Son Güncelleme: 3.11.2020 15:53 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Başkanlık seçimleri sonuçları için geri sayım başladı. Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı ABD seçimlerinden gelecek olan son dakika gelişmelerine çevrildi. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışacak. anketine göre son oy oranları belli olurken, ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu da bugün en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Donald Trump ve Joe Biden'in son oy oranları belli oldu mu? 2020 Amerika Birleşik Devletleri ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika haberinin tüm detayları…

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. BD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında geçecek olan seçimlerde oy kullanma işlemi başlarken, 98 Milyon kişinin oylarını kullandığı öğrenildi. Donald Trump ve Joe Biden'in oy oranları son durumu ise merak konusu oldu.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden arasındaki seçimlerin sonucu heyecanla bekleniyor.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİDEN VE TRUMP SEÇİM SONUÇLARI ÖNCESİ SON KOZLARINI OYNUYOR!

3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.

Trump bugün Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de seçmenleri ile buluşurken Biden'da Pennsylvania ve Ohia'da gösterilere katılıyor.

Seçimlerin son günü daha gelmeden rekor sayıda oy kullanıldı.

COVID-19 salgını nedeni ile birçok eyalette bundan önceki tüm seçimlerden daha fazla post yolu ile sandık başında erken oy kullanıldı. 95 milyon vatandaşının şu ana kadar oy kullandığı belirtilirken bu oy oranı 2016 seçimlerindeki toplam oy miktarının yüzde 69.2'sine tekabül ediyor.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.

Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YALNIZCA ABD BAŞKANI SEÇİLMİYOR!

genelinde gerçekleşen seçimlerde ABD başkanı haricinde birçok bölgede yerel yönetimlerin yanı sıra, 435 koltuklu Temsilciler meclisi ve Senatodaki 35 koltuk için de ABD vatandaşları oy kullanıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato'da güç kazanmak isteyen demokratlar için senatonun yaklaşık 3'te birinin seçileceği bu seçimler oldukça önemli.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SEÇİMLER 3 KASIM'DA BİTİYOR ANCAK SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ÇOK ZOR!

genelinde 3 Kasım tarihinde kişisel veya posta yolu ile oy kullanma tamamlanacak olsa da posta yolu ile kullanılan oyların sayım yerlerine ulaşması için tanınan zamanın Kasım'ın son haftalarına kadar uzanıyor olması kesin sonuçların eğer her iki partiden de bir itiraz gelmez ise kesin sonuçların açıklanmasını en erken kasım sonuna kadar erteliyor.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

OY KULLANANLARIN SAYISINDA REKOR KIRILDI!

Başkanlık seçimlerinde erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi " Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 97 milyon 665 bin 370 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 62 milyonu geçerken 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

California 11 milyon 236 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 8 milyon 974 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 70,9'una denk geldiği kaydedildi.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirilmişti.

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! ABD Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KÜRESEL PİYASALAR ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ POZİTİF SEYREDİYOR

Kürese piyasalar 'de bugün gerçekleştirilecek kritik başkanlık seçimi öncesi pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

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Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları son durum! 2020 ABD Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
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