Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.

Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.