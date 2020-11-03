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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

Son Dakika Haberi: seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joseph R. Biden Jr. eyalet seçmenlerinin oyunu kazanmak için kapanış mitinglerini yaparken, 2020 Günü'ne saatler kaldı! Bu seçim tartışmalarla, corona virüs salgını ile gergin geçti ancak başka bir ilk dah bu yılki seçimlerde yaşandı. Erken oyların toplamı, 3 Kasım tarihinde kullanılacak oylardan fazla olarak kayda geçti. Peki, ABD anket sonuçları verilerine göre, seçimi kimin kazanma ihtimali daha yüksek? Bu başlık altında, ABD seçimleri için yapılan son anketler ve ABD seçimi anket sonuçları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:24 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

sonuçları için heyecanlı geri sayım sona eriyor. ABD Başkanı Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, son eyalet mitinglerini tamamladılar. Peki, ABD seçimleri öncesi yapılan son anketler ne diyor, Trump mı önde yoksa Joe Biden mı? Aşağıda, farklı tarihlerde yapılan anketler ile ABD seçiminde adayların olası oy oranları yer alıyor. İşte, ABD'den gelen seçim anketi sonuçları ve seçim sonuçları hakkında merak edİlenler...

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN? SEÇİM SONUÇLARI, ANKETLER

3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

Trump bugün Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de seçmenleri ile buluşurken Biden'da Pennsylvania ve Ohia'da gösterilere katılıyor.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

SEÇİMLERİN SON GÜNÜ DAHA GELMEDEN REKOR SAYIDA OY KULLANILDI

COVID-19 salgını nedeni ile birçok eyalette bundan önceki tüm seçimlerden daha fazla post yolu ile sandık başında erken oy kullanıldı. 95 milyon vatandaşının şu ana kadar oy kullandığı belirtilirken bu oy oranı 2016 seçimlerindeki toplam oy miktarının yüzde 69.2'sine tekabül ediyor.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.
Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

SADECE BAŞKAN SEÇİLMİYOR

genelinde gerçekleşen seçimlerde ABD başkanı haricinde birçok bölgede yerel yönetimlerin yanı sıra, 435 koltuklu Temsilciler meclisi ve Senatodaki 35 koltuk için de ABD vatandaşları oy kullanıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato'da güç kazanmak isteyen demokratlar için senatonun yaklaşık 3'te birinin seçileceği bu seçimler oldukça önemli.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

Seçimler 3 Kasım'da bitiyor ancak sonuçların açıklanması çok zor.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

genelinde 3 Kasım tarihinde kişisel veya posta yolu ile oy kullanma tamamlanacak olsa da posta yolu ile kullanılan oyların sayım yerlerine ulaşması için tanınan zamanın Kasım'ın son haftalarına kadar uzanıyor olması kesin sonuçların eğer her iki partiden de bir itiraz gelmez ise kesin sonuçların açıklanmasını en erken kasım sonuna kadar erteliyor.

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

TRUMP DANS ETTİ, OY KULLANIN DEDİ

Son Dakika: ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimi öncesi Başkan Trump'tan flaş paylaşım!

Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

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Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!

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Son Dakika Haberi: ABD seçimleri için saatler var! Yeni Başkan Trump mı, Biden mı? İşte, Amerika seçimleri öncesi son anket sonuçları!
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