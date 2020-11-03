ABD Başkanlık seçimleri son dakika haberleri: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

ANKETLER BİDEN'A İŞARET EDİYOR, ANALİZLER HALA TRUMP'A DA ŞANS VERİYOR

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump'ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor.

Buna karşın, analistler Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4'ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump'ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

Son anketlere göre Biden, kritik eyaletlerden Florida'da 1,7, Pennsylvania'da 2,5, Michigan'da 4,8, Wisconsin'de 6,6 ve Arizona'da ise 0,5 puan Trump'ın önünde seyrediyor. Bir diğer kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da ise Trump'ın Biden'a 0,5 puan üstünlüğü bulunuyor.