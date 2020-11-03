Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanlık seçimleri son dakika haberleri: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

Başkanlık seçimleri son dakika haberleri: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! 'a giden yol...

bugün yakın tarihinin en kritik seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhuriyetçilerin adayı ile Demokratların adayı 'ın yarıştığı seçimler uzun süredir merekla bekleniyor. Corona virüs nedeniyle posta yoluyla yapılan oy kullanma tatrışmalarının ardından seçmenler bugün saat 06:00 itibariyle sandık başına gidecek. Anketlerde Biden'ın önde gösterilirken analistler Trump için bir şans olduğunu ifade ediyor. Tüm dünyanın merakla beklediği seçimi kazanmanın yolu 270 delegeden geçiyor. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:22 Son Güncelleme: 3.11.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

SON DAKİKA HABERİ: halkı bugün Cumhuriyetçilerin adayı ile Demokratların adayı 'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen için doğu saatiyle 06.00'da seçmenler sandık başına gitmeye başlayacak.

Son dakika haberi: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

OY VERME İŞLEMİNİN BAŞLAMASI VE BİTİŞİ EYALETLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Amerikan halkı, 'nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy kullanacak.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlayacak.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'da (TSİ 05.00) kapanacak.

Son dakika haberi: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

ANKETLER BİDEN'A İŞARET EDİYOR, ANALİZLER HALA TRUMP'A DA ŞANS VERİYOR

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump'ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor.

Buna karşın, analistler Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4'ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump'ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

Son anketlere göre Biden, kritik eyaletlerden Florida'da 1,7, Pennsylvania'da 2,5, Michigan'da 4,8, Wisconsin'de 6,6 ve Arizona'da ise 0,5 puan Trump'ın önünde seyrediyor. Bir diğer kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da ise Trump'ın Biden'a 0,5 puan üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika haberi: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

POSTAYLA OY KULLANMA SÜRECİ, BERABERİNDE KAOSU GETİREBİLİR

'de esasen uzun zamandır var olan "posta yoluyla oy kullanma" yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70'ini kapsayacak şekilde genişletilmesinin, bu oyların sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha da karışık hale getiriyor.

Son dakika haberi: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

98 MİLYONA YAKIN SEÇMEN "ERKEN OY" KULLANDI

Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı 'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

BEYAZ SARAY'A GİDEN YOL "270 DELEGEDEN" GEÇİYOR

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Son dakika haberi: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...

SONUÇLARI TRUMP WASHİNGTON DC'DE, BİDEN DELAWARE'DE İZLEYECEK

Başkan Trump, sonuçlarını başkent Washington DC'de 'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da yapmayı planladığını açıkladı.

Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan yapacak.

AMERİKAN BASINININ SEÇİM SONUÇLARINDAKİ ANA KAYNAĞI AP

Öte yandan Amerikan basınının çoğu ve yabancı basın kuruluşları seçim sonuçlarını genellikle Associated Press (AP) üzerinden takip edecek.

Kendisini "kar amacı gütmeyen haber ortaklığı" olarak nitelendiren Associated Press haber ajansı, seçim gecesi 4 binden fazla muhabirle ülke çapında veri toplayacak.

AP'nin seçim akşamı sandıkların kapanmasıyla resmi olmayan ilk sonuçları duyurması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanlık seçimleri son dakika haberleri: ABD, tarihinin en kritik seçimi için sandık başında! Beyaz Saray'a giden yol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA