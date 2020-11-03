Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

Avusturya dün dehşet gecesi yaşadı. Silahlı saldırganlar, şehrin en işlek bölgelerinden birinde otomatik silahlarla terör saldırıs düzenledi. Viyana'da kapalı olan Seitenstettengasse Sinagogu yakınlarında alışveriş mağazalarının ve restoranların yoğun olarak bulunduğu bir bölgede saat sekiz suların ilk silah sesi duyuldu. Avusturyalı liderler, saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Polis şehir çapında şüphelileri yakalama operasyonu başlattı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şehrin dört bir yanındaki insanlardan tehlike önlenene kadar evde kalmaları istendiğinden hala "yüksek riskli bir güvenlik durumu" olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer Avusturya devlet kanalı ORF'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda saldırganın otomatik silahlar ile sivillere ateş açtığını söyledi. Nehammer, "Teröristlere karşı hala savaş halindeyiz" dedi.



