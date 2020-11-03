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Haberi: 'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

, başkent 'dan gelen haberi ile sarsıldı. Otomatik silahlı saldırganlar Pazartesi akşamı Viyana'nın merkezinde bir terör saldırısı düzenledi. Gece yarısından itibaren ülke çapında Covid-19 kısıtlamaları başlamadan önce özgürlüğün son saatleri olması nedeniyle, çok sayıda Avusturya vatandaşı restoran ve barlara akın etmişti. Corona virüs önlemleri nedeniyle işletmelerin büyük kısmı açık havada hizmet verdiği için, saldırganların hedefinde çok sayıda sivil vardı. Gelen son dakika bilgilere göre en az 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:16 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:38 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

dün dehşet gecesi yaşadı. Silahlı saldırganlar, şehrin en işlek bölgelerinden birinde otomatik silahlarla terör saldırıs düzenledi. 'da kapalı olan Seitenstettengasse Sinagogu yakınlarında alışveriş mağazalarının ve restoranların yoğun olarak bulunduğu bir bölgede saat sekiz suların ilk silah sesi duyuldu. Avusturyalı liderler, saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Polis şehir çapında şüphelileri yakalama operasyonu başlattı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şehrin dört bir yanındaki insanlardan tehlike önlenene kadar evde kalmaları istendiğinden hala "yüksek riskli bir güvenlik durumu" olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer Avusturya devlet kanalı ORF'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda saldırganın otomatik silahlar ile sivillere ateş açtığını söyledi. Nehammer, "Teröristlere karşı hala savaş halindeyiz" dedi.


Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

KURZ: "İĞRENÇ BİR TERÖR SALDIRISI"

Başbakan Sebastian Kurz (ÖVP), Pazartesi akşamı şehir merkezinde meydana gelen olayları "iğrenç bir terör saldırısı" olarak kınıyorum. Terörizmden asla korkmayacağız ve bu saldırılarla her türlü yolla mücadele edeceğiz." dedi.
Başbakan Kurz, Viyana'daki saldırıda: "Bütün ülkenin düşünceleri kurbanların yanında"dedi.

Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

Kurz konuşmasında, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde harekete geçecek. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabilmiş olmalarına sevindiğini'' söyledi.

Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN'DAN UYARI

Türkiye'nin Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

Bir çok haber kaynakları ve sosyal medya üzerinden 7 ölünün olduğu iddiası paylaşılıyor.

'nın başkenti 'da meydana gelen terör saldırısında, teröristle karşı karşıya gelen ve bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin, yaşadıklarını anlattı.

Gültekin, başkentin turistik bölgesi birinci Viyana'da arkadaşı Mikail Özer'le bulundukları sırada silah sesleri duyduklarını, seslerin geldiği yöne doğru ilerlediklerinde, bir teröristin yoldan geçen sivil bir kişiyi vurduğuna şahit olduklarını belirtti.

Gültekin, yaralı kadına yardımcı olduğunu ve yakındaki bir restorana yaralıyı taşıdığını söyledi.

Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

"TERÖRİST SİLAHINI BANA DOĞRULTTU"

Daha sonra restorandan ayrıldığını ve teröristle karşı karşıya geldiğini ifade eden Gültekin, o anları şöyle anlattı:

"Yaralı kadını yakındaki bir restorana taşıdıktan sonra, terörist silahını bana doğrulttu. O esnada kendimi yere atarak, takla atmaya çalıştım. Sanırım elinde uzun namlulu pompalı olarak tabir edilen silahtan vardı. Bu silahtan çıkan bir saçma sağ bacağımın arkasına isabet etti. Ancak çok büyük bir yaralanmaya yol açmadı. Arkadaşımın aracına binerek, durumu polise bildirmek için bir sonraki polis karakoluna gittik."

Gültekin, polise durumu aktardıktan sonra, bir başka noktada çatışma sonucunda bir polis memurunun yaralandığını gördüklerini ifade etti.

Çatışmadan ötürü sağlık ekiplerinin olay yerine yaklaşmadığını kaydeden Gültekin, arkadaşı Mikail Özen'le yaralı memuru ambulansa kadar taşıdıklarını söyledi.

Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı

Gültekin, olay yerinde karşılaştıkları bir yaşlı kadını da güvenli bir yere bıraktıklarını belirterek, "Ayağımdaki yara çok büyük olmadığı için hastaneye gitmek istemedim, ambulanstakiler beni hastaneye götürme teklifinde bulundular ancak çatışmaların şiddetinden çok sayıda yaralı olacağını düşündüğüm için yük olmak istemedim. Ama silahtan çıkan saçma hala ayağımda ve şimdi biraz daha durum sakinleştiği için bir hastaneye gidip tedavi olacağım." şeklinde konuştu.

'nın başkenti 'da meydana gelen terör saldırısında biri saldırgan olmak üzere iki kişi öldü. Polisin olay sonrası kaçan teröristlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika Haberi: Avusturya'da dehşet gecesi! Yaralılara yardım eden Türk genç o anları anlattı
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