Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

| Önce şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

haberi: 'ın insanlık düşmanı saldırıları sürerken, Fransa'daki aşırı sağcı “Zouaves Paris” (ZVP) örgütünün lideri, Ermenistan ordusuna destek vermek için Dağlık Karabağ'a gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev daha önce 'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:29 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:12 ABONE OL
SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

haberi... , işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki ordusuna karşı Orta Doğu'dan getirerek kullandığı /YPG terör örgütü gruplarına, Avrupa'dan aşırı sağcı örgüt üyelerini de dahil etti. Fransa'da şiddet yanlısı Neo Nazi ideolojisine sahip "Zouaves Paris" (ZVP) örgütünün lideri Marc de Cacqueray-Valmeinier, sosyal medya hesabından üzerinde asker kıyafeti ve elinde otomatik silahın da bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, Ermenistan'ın saflarında Azerbaycan'a karşı savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine gittiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

ÖNCE PKK ŞİMDİ ZVP

ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan askeri Albert Mikaelyan, 'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, kışlada aralarında Kürt asıllı paralı askerlerin de bulunduğunu belirtmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı. Lübnan'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker toplama merkezleri kurulmuştu.

SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye gazetesinin haberine göre; öte yandan ordusu, cephede 'a darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu dün sekiz köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ayrıca Ermenistan'a ait dört adet "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edilirken bir Su-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan savaş uçağının Zangilan bölgesinde imha edildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

"SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİN SORUMLUSU PAŞİNYAN"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan'dır ( Başbakanı)" dedi. Başkent Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşen Aliyev "Ermenistan mağlubiyetini kabul edip topraklarımızdan çıktıktan sonra bu meseleyi masada çözmek en makbul yol" dedi. "Bütün dünyaya gücünüzü gösterdiniz" diyen Bakan Çavuşoğlu ise "Gurur duyuyoruz ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız. Diğer taraftan İzmir'deki depremden sonra beni ilk arayan Olağanüstü Hâller Bakanı'nız Kemaleddin Bey oldu. Her şeyimiz hazır, uçaklar hazır dedi. Bunu Türk kamuoyuyla paylaşınca milletimiz çok memnun oldu. Karabağ meselesini, vatandaşlarımız yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok kişi var" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA