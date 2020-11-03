SON DAKİKA | Önce PKK şimdi ZVP! Dağlık Karabağ'a gittiklerini açıkladılar

"SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİN SORUMLUSU PAŞİNYAN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan'dır (Ermenistan Başbakanı)" dedi. Başkent Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşen Aliyev "Ermenistan mağlubiyetini kabul edip topraklarımızdan çıktıktan sonra bu meseleyi masada çözmek en makbul yol" dedi. "Bütün dünyaya gücünüzü gösterdiniz" diyen Bakan Çavuşoğlu ise "Gurur duyuyoruz ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız. Diğer taraftan İzmir'deki depremden sonra beni ilk arayan Olağanüstü Hâller Bakanı'nız Kemaleddin Bey oldu. Her şeyimiz hazır, uçaklar hazır dedi. Bunu Türk kamuoyuyla paylaşınca milletimiz çok memnun oldu. Karabağ meselesini, vatandaşlarımız yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok kişi var" ifadelerini kullandı.