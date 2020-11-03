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Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! tarihinde bir ilk gerçekleşti!

seçimleri ile ilgili son dakika haberi geldi. 3 Kasım'daki günü öncesinde 98 milyon kişi oy kullandı, yani ile 'ı karşı karşıya getiren 2020 başkanlık seçimi, tarihte zamanında oy kullananlardan daha fazla insanın seçim gününden önce oy kullandığı ilk seçim olacak. Ancak bu başka bir sorunu beraberinde getiriyor. Erken oy kullanan insanların sayısında bu kadar fark olması bazı seçim gecesi düzensizliklerine yol açabilir: sonuçlar bazı yerlerde normalden daha hızlı gelirken bazılarında feci şekilde gecikebilir.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 3.11.2020 10:51 Son Güncelleme: 3.11.2020 11:27 ABONE OL
Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Corona virüs nedeniyle hali hazırda gergin bir atmosferde gerçekleşmesi beklenen seçimlerinde, sonuçları sayımında da yeni bir kaos ihtimali doğuyor. Trump haftalarca seçmen dolandırıcılığı ve oy pusulası hırsızlığı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 2 binden fazla avukat tuttu! Birçok ABD'li seçmen ve siyasetçiye göre Trump veya 'ın seçim gününde yapacağı itirazlar, seçim sürecini aksatabilir.

SON DAKİKA: 98 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

ABD'de 98 milyon kişi, yani bugün oy kullanacak insanlardan daha fazla ABD vatandaşı, oy kullanma işlemlerini tamamladı. ABD seçim yetkilileri ve medya kuruluşları, seçimin galibinin Salı günü gece yarısına kadar belli olmayacağının yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor. Bu alışılmadık bir durum değil. 2000, 2004 ve 2016 yıllarında yapılan son beş seçimin üçünde oy sayımı gece yarısını geçti.

Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Öte yandan, her iki adayın da salıncak eyaletlerde kesin bir galibiyet elde etmesi halinde gecenin sonuna kadar başkanlık yarışında bir sonuç alabiliriz. Ve erken seçmen katılımından elde edilen veriler, seçimin nasıl geliştiğine dair önemli bilgiler sağlayabilir.

Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Sonuç ne olursa olsun, 2020 seçimleri şimdiden tarih kitaplarında yer alıyor ve şaşırtıcı bir şekilde 97,6 milyon kişi oy verme işlemini 3 Kasım tarihinden önce tamamladı. 2016 seçimlerinde kullanılan tüm oyların üçte ikisinden fazlası, bu yılki seçimlerde oy verme işlemi daha başlamadan tamamlandı.

Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Seçimleri Projesi adlı İngilizce yayın yapan web sitesine göre, gününden saatler önce, bazı eyaletlerde hala erken oylama yapılırken, 35,5 milyon kişi bizzat oy kullandı! 62,1 milyon kişi de postayla oy verme işlemini tamamladı.

Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Bu rakamlar, Amerikan sisteminin yüzyıllardır temelini oluşturan bir günlük oylamanın artık tarihte kaldığını gösteriyor. 2020 için toplam katılımın, yaklaşık 139 milyon kişinin oy kullandığı 2016'da elde edilen rekoru kırması bekleniyor.

Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

İlk sandıklar Indiana ve Kentucky'dekapanıyor. Indiana'da, Illinois sınırındaki Vigo ilçesi, 1956'dan beri her defasında kime oy verdiyse o kişi Başkanı seçildi. Ancak Vigo'da sonuçları sonrası oy sayma işlemi aşırı derecede yavaş işliyor. Indiana, hızlı arabaları ancak yavaş oy sayımı ile tanınıyor.

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Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

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Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!
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