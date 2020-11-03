Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Corona virüs nedeniyle hali hazırda gergin bir atmosferde gerçekleşmesi beklenen ABD seçimlerinde, seçim sonuçları sayımında da yeni bir kaos ihtimali doğuyor. Trump haftalarca seçmen dolandırıcılığı ve oy pusulası hırsızlığı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 2 binden fazla avukat tuttu! Birçok ABD'li seçmen ve siyasetçiye göre Trump veya Joe Biden'ın seçim gününde yapacağı itirazlar, seçim sürecini aksatabilir.
SON DAKİKA: 98 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI
ABD'de 98 milyon kişi, yani bugün oy kullanacak insanlardan daha fazla ABD vatandaşı, oy kullanma işlemlerini tamamladı. ABD seçim yetkilileri ve medya kuruluşları, seçimin galibinin Salı günü gece yarısına kadar belli olmayacağının yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor. Bu alışılmadık bir durum değil. 2000, 2004 ve 2016 yıllarında yapılan son beş seçimin üçünde oy sayımı gece yarısını geçti.
Öte yandan, her iki adayın da salıncak eyaletlerde kesin bir galibiyet elde etmesi halinde gecenin sonuna kadar başkanlık yarışında bir sonuç alabiliriz. Ve erken seçmen katılımından elde edilen veriler, seçimin nasıl geliştiğine dair önemli bilgiler sağlayabilir.
Sonuç ne olursa olsun, 2020 seçimleri şimdiden tarih kitaplarında yer alıyor ve şaşırtıcı bir şekilde 97,6 milyon kişi oy verme işlemini 3 Kasım tarihinden önce tamamladı. 2016 seçimlerinde kullanılan tüm oyların üçte ikisinden fazlası, bu yılki seçimlerde oy verme işlemi daha başlamadan tamamlandı.
Bu rakamlar, Amerikan seçim sisteminin yüzyıllardır temelini oluşturan bir günlük oylamanın artık tarihte kaldığını gösteriyor. 2020 için toplam katılımın, yaklaşık 139 milyon kişinin oy kullandığı 2016'da elde edilen rekoru kırması bekleniyor.
İlk sandıklar Indiana ve Kentucky'dekapanıyor. Indiana'da, Illinois sınırındaki Vigo ilçesi, 1956'dan beri her defasında kime oy verdiyse o kişi ABD Başkanı seçildi. Ancak Vigo'da seçim sonuçları sonrası oy sayma işlemi aşırı derecede yavaş işliyor. Indiana, hızlı arabaları ancak yavaş oy sayımı ile tanınıyor.
ABD seçim anketleri takipçisi: Değişken eyaletlerde kim önde gidiyor, Trump mı yoksa Biden mı?
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