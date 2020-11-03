Son Dakika: Oylama başlamadan 98 milyon kişi oy verdi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Corona virüs nedeniyle hali hazırda gergin bir atmosferde gerçekleşmesi beklenen ABD seçimlerinde, seçim sonuçları sayımında da yeni bir kaos ihtimali doğuyor. Trump haftalarca seçmen dolandırıcılığı ve oy pusulası hırsızlığı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 2 binden fazla avukat tuttu! Birçok ABD'li seçmen ve siyasetçiye göre Trump veya Joe Biden'ın seçim gününde yapacağı itirazlar, seçim sürecini aksatabilir.

SON DAKİKA: 98 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

ABD'de 98 milyon kişi, yani bugün oy kullanacak insanlardan daha fazla ABD vatandaşı, oy kullanma işlemlerini tamamladı. ABD seçim yetkilileri ve medya kuruluşları, seçimin galibinin Salı günü gece yarısına kadar belli olmayacağının yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor. Bu alışılmadık bir durum değil. 2000, 2004 ve 2016 yıllarında yapılan son beş seçimin üçünde oy sayımı gece yarısını geçti.