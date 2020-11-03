Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Viyana'daki terör saldırısına tanık olan Türk aşçı Ömer Gül dehşet dolu o anları anlattı

Son dakika: 'daki terör saldırısına tanık olan Türk aşçı dehşet dolu o anları anlattı

’nın başkenti ’daki terör saldırısıyla ilgili son dakika haberi… 7 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı anında orada olan Türk aşçı , yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Gül dehşet dakikalarını şu sözlerle anlattı: Mutfakta çalışırken, dışarıya bakamadık. Mermilerin restoranın önünden geçtiğini gördük. Dışarıda oturan 3-4 masamız vardı. Karşımızdaki restoranı baştan sona taradılar. Biz müşterilerimizi aşağıya yanımıza indirdik. Silah sesleri kesilince etrafa polisler geldi. Dükkana geri dönme şansımız yok. Neler olacağını bilmiyoruz.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:50 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:25 ABONE OL
Son dakika: Viyana'daki terör saldırısına tanık olan Türk aşçı Ömer Gül dehşet dolu o anları anlattı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Uzun yıllardır Viyana'da yaşayan ve saldırı anlarına restoranda çalıştığı sırada tanık olan aşçı Ömer Gül, o anları anlattı.

Son dakika! Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı saldırı! | Video

Gül, olayın yerel saatle saat 8 sıralarında başladığını ve silah seslerinin çok uzun bir süre azalmadığını belirterek, "Saat 8 sıralarında restoranda bir koşuşturma başladı. Ne olduğunu anlayamadan silah sesleri gelmeye başladı. Silah sesleri 10-15 dakika sürdü. Biz mutfakta çalışırken, dışarıya bakamadık. Mermilerin restoranın önünden geçtiğini gördük. Dışarıda oturan 3-4 masamız vardı. Karşımızdaki restoranı baştan sona taradılar. Biz müşterilerimizi aşağıya yanımıza indirdik. Silah sesleri kesilince etrafa polisler geldi" ifadelerini kullandı.

"DÜKKANA GERİ DÖNME ŞANSIMIZ YOK"

Olay yerine bir süre sonra polislerin geldiğini ve restorana girdiklerini anlatan Gül, "Polisler biz restoranın üst katına çıktığımızda hepimizi dışarı çıkardı. Buradan uzaklaşın diye bize uyarıda bulundular. Bizi restorandan uzaklaştırdılar. Gittikten sonra bir daha geri dönemedim. Dükkana geri dönme şansımız yok. Neler olacağını bilmiyoruz" dedi.

Son dakika! Viyana’daki terör saldırısı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 15 yaralı | Video

NELER OLMUŞTU?

Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana'da düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA | Viyana'da düzenlenen terör saldırısında yaralılar var! Avusturya’nın başkentinde altı noktaya silahlı saldırı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Viyana'daki terör saldırısına tanık olan Türk aşçı Ömer Gül dehşet dolu o anları anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA