Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için Azerbaycan'ın başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.



'AZERBAYCAN DESTAN YAZIYOR'

Aliyev, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye giden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini de kabul etti. Aliyev, iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurgularken, Yıldırım, "Azerbaycan kahramanlık destanları yazıyor" dedi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait 4 “Grad”ı imha etti | Video

30 ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiğini bildirdi. Son 24 saatte cephenin farklı yönlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusu, mevzilerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını da imha etti. Bakanlık, Zengilan bölgesine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan birliklerinin 30 askerini kaybettiği ve geri çekilmek zorunda kaldığını da kaydetti.

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