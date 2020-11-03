Tarihi seçim bugün

ABD'de bugün 59'uncu başkanlık seçimi yapılacak. Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı seçimde oy sayısının 150 milyonu bulması bekleniyor. Real Clear Politics sitesine göre, Biden, Trump'ın 7:2 puan önünde. Bu durum Trump'ın rakibi ile arayı kapattığını gösteriyor. Seçim sonucunun ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken koronavirüs nedeniyle oyların posta ile kullanılması ve geçersiz oylarla ilgili açılan davaların seçim sürecini uzatacağı belirtiliyor. Hatta bu sürecin haftalar alabileceği düşünülüyor.Tarihi seçim öncesi ve sonrası sokakların karışmasından korkuluyor. Hem yetkililer hem de halk yaşanabilecek protestolar nedeniyle önlem aldı.