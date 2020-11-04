ABD küresel iklim anlaşmasından resmen ayrıldı

ABD küresel iklim anlaşmasından resmi olarak çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı ile Küresel Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma kararı alan Trump'ın bu kararı bugün itibarıyla resmen hayata geçti.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu (UNFCCC) Başkanı Patricia Espinosa, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının planlarında önemli bir açığa neden olacağını kaydetti. "ABD'nin anlaşmadan çıkması hedeflerimize ulaşmayı zorlaştıracak" dedi. ABD, öte yandan Paris Anlaşması'nın tarafı olarak kalmaya devam edecek. Demokrat Başkan adayı Joe Biden seçimi kazanması halinde anlaşmaya yeniden dahil olmak istediğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, Paris anlaşmasından çıkmak istediğini 2017 yılında açıklamış olmasına karşın yasal yükümlülükler nedeniyle resmi çıkış bugüne kadar gerçekleşmemişti.