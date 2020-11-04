ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

ABD Başkanlık Seçimleri'nden son dakika haberleri... Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan haberde. Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı, ABD'den Türkiye'ye kadar birçok coğrafya ve ülkeden takip ediliyor. Taraflar, ABD Başkanlık Seçimi sonuçları hakkında açıklama yaparken kendilerinin seçimi üstün götürdüğünü belirtiyor. ABD'nin son dönemdeki en önemli seçimi olarak gösterilen yarışta, başkan adaylarının her hareketi de yakından takip ediliyor.

ABD BAŞKAN ADAYI JOE BIDEN ÖYLE BİR GAFA İMZA ATTI Kİ...

Demokrat başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük bir gafa imza attı. Kendisini takip eden kameraların önünde saniye saniye kaydedilen o anlar, dünya medyası tarafından da son dakika olarak duyuruldu.

İşte, o anlar ve Joe Biden'ın söylediği sözler...