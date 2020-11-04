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ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Dünyanın kilitlendiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'nden son dakika haberleri art arda geliyor. ve Donald Trump tarafından açıklamalar peş peşe gelirken başkan adaylarının attığı her adım da yakından takip ediliyor. Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçim gününün son durağında Philadelphia'ya gitti. Biden, destekçilerine seslenirken skandal bir gafa imza attı. O anlar saniye saniye kaydedildi ve dünya medyası tarafından son dakika olarak paylaşıldı. İşte, ABD seçimlerinden son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 14:02 Son Güncelleme: 4.11.2020 14:37 ABONE OL
ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

ABD Başkanlık Seçimleri'nden son dakika haberleri... Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan haberde. ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı, ABD'den Türkiye'ye kadar birçok coğrafya ve ülkeden takip ediliyor. Taraflar, ABD Başkanlık Seçimi sonuçları hakkında açıklama yaparken kendilerinin seçimi üstün götürdüğünü belirtiyor. ABD'nin son dönemdeki en önemli seçimi olarak gösterilen yarışta, başkan adaylarının her hareketi de yakından takip ediliyor.

ABD BAŞKAN ADAYI JOE BIDEN ÖYLE BİR GAFA İMZA ATTI Kİ...

Demokrat başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük bir gafa imza attı. Kendisini takip eden kameraların önünde saniye saniye kaydedilen o anlar, dünya medyası tarafından da son dakika olarak duyuruldu.

İşte, o anlar ve Joe Biden'ın söylediği sözler...

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Milliyet'te yer alan habere göre, 77 yaşındaki 'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını düzeltmeye yeltendi.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

ABD merkezli televizyon kanalı CNN International, Biden'ın peş peşe gelen gaflarını canlı olarak ekranlara getirdi.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

ABD merkezli televizyon kanalı CNN International, Biden'ın peş peşe gelen gaflarını canlı olarak ekranlara getirdi.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Donald Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." demişti.

ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulunmuştu.

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ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!
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