ABD’de kıran kırana seçim

Dünya, ABD seçimlerine kilitlenmiş durumda. Korona salgını, ırkçı şiddet protestoları ve ekonomik krizin pençesindeki ülkede halk, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump (74) ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın (78) yarıştığı 59'uncu başkanlık seçimi için dün sandık başına gitti. 240 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de üç farklı saat dilimi nedeniyle ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişti.Oy verme işlemi Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00) başlarken son sandıklar New York'ta 21.00'de (TSİ 05.00) kapandı. Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında 100 milyon 298 bin 838 kişi oy kullandı. Sandıkta oy kullanma işlemi, geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.Küçük nüfuslu köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlandı. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı. Kesin sonuçların açıklanmasının iki haftayı bulacağı kaydediliyor.Olası gösterilere karşı ise Chicago, Atlanta, Philadelphia sokaklarında ulusal muhafızlar konuşlandırıldı. Beyaz Saray çevresinde de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.Öte yandan halk, yarışta kimin ipi göğüsleyeceğinden daha çok ülkeyi yeni bir kaosun eşiğine sürükleyecek olan muhtemel yağma ve şiddet dalgasından endişe ediyor. 17 milyona yakın silah satışı yapılırken, mağazalar silahları depolara kaldırdı.