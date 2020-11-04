ABD'den son dakika haberi! Trump ve Biden 7 bıçak sırtı eyaletin sonucunu bekliyor

GEORGIA: Bir diğer Cumhuriyetçi eyalet olan Georgia bu yıl sıkı bir yarışa sahne oluyor. Oyların yüzde 94'üne göre Başkan Trump'ın Biden'a karşı üstünlüğü var. Trump yüzde 50.5, Biden ise 48.3 bandında seyrediyor. Eyaletin seçici kurulunda 16 delege bulunuyor.

NEVADA: Biden burada beklenenden daha dişli bir yarışta buldu kendini. Bu eyalette sistem diğer eyaletlere göre farklı. Biden'ın kıl payı önde olduğu eyalette iki aday da delege elde edebilecek gibi görünüyor. Bu eyaletin delege sayısı ise altı.

WISCONSIN: 20 yılı aşkın bir süre Demokrat Başkan isteyen fakat 2016'da tercihini Trump'tan yana kullanan bir eyalet. Oyların yüzde 95'i sayılmış durumda. Son tabloya göre Biden, Trump'ın az farkla önünde. Biden oyların yüzde 49.6'sını alırken, Trump 48.9 ile nefesini rakibinin ensesinde hissettiriyor. Eyaletin delege sayısı ise 10.

MICHIGAN: Rakipler burada da birbirine çok yakın. Fakat Detroit gibi Demokrat eğilimli birçok bölgenin oyları henüz hesaba katılmadı. Yüzde 96'sı sayılan oylara göre Joe Biden yüzde 49.6, Trump yüzde 48.9 olarak görülüyor. 16 seçici kurul üyesine sahip Michigan'da aradaki oy farkı ise 36 binden biraz fazla...