Bir asır sonra ortaya çıktı

Alman ve Madagaskarlı uzmanlardan oluşan ekip, sıra dışı bir keşfe imza attı. Nesli tükenmiş olarak bilinen bir bukalemun türü, bir asır aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Madagaskar'ın kuzeybatısında keşfe çıkan bir grup araştırmacı, en son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemununu görüntülemeyi başardı. Araştırmacılar, sadece yağmur sezonunda birkaç ay hayatta kalan Voeltzkow bukalemunlarını görüntülemenin çok zor olduğunun altını çizdi. Uzmanlar, ormanların yok olmasının bu tür canlılarının nesli için büyük bir risk oluşturduğunu hatırlattı.