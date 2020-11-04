Delege ne demek? ABD Başkanlık seçimlerinde delege sayısı ne ifade ediyor?

Dünyanın gözü kulağı ABD başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuçta. Kazanan, 2024 yılına kadar Beyaz Saray'da olacak. İki aşamalı olarak, "Delege ne demek yürütülen seçimleri takip edenler?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Amerikan seçimlerinde delegenin anlamı…

ABD SEÇİMLERİNDE DELEGE SAYISININ ÖNEMİ



ABD'de Başkanlık Seçimleri, iki aşamalı olarak yürütülüyor. ABD halkı sandığa giderek kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegelere oy veriyor. Halkoyuyla seçilen delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Seçici Kurul'da 538 delege bulunuyor ve başkan seçilmek için adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletler seçimini kazanması gerekiyor. Önemli olan delege sayısı olduğundan ülke genelinde en fazla oyu kazanan adayın başkan seçilemediği durumlar da oldu. Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, 2016 yılında ülke genelinde Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almasına karşın yeterli delege sayısına sahip olamadığı için seçilememişti.



ABD'de de iki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul'dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

DELEGE NE DEMEK?

TDK'ya göre delege kelimesinin anlamı şu şekilde:



Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas



Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse



Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı