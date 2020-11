Erdoğan, kahraman Türklerle konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısı sırasında canını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyıp onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özen ile Gültekin'e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi. Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları Yaradan'dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar..."Recep Gültekin ise teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Eksik olmayın. En büyük hayalim, Allah nasip ederse, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum" dedi.Mikail Özen de, "Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi âlem-i İslam'ın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz" diye konuştu.