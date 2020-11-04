Ermeni saflarında savaşan PKK ve Asala soruşturulacak

Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri Terter'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırı sonucu bölgede büyük yıkım meydana gelirken, sivillerin sığınaklara sevk edilmesi olası bir facianın önüne geçti. Öte yandan Azerbaycan'da, Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist gruba yönelik soruşturma açıldı. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı Vladimir Vartanov'un farklı milletlerden olan kişilerden "VoMa" ismini verdikleri bir tabur kurduğu, tabur üyelerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarında terör eylemlerinde bulunduklarının belirlendiği bildirildi. Açıklamada Vartanov'un taburunda PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi.Ermenistan ordusunun Berde'ye düzenlediği saldırıda Muharrem Muratlı ve Faik Kerimov, sağ gözlerini kaybetti.