Ermenistan ordusu çöküyor! Ermenistan’a ait uçaksavar sistemi nokta atışıyla imha edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.
Son dakika! Azerbaycan'dan flaş yeni paylaşım! Ermenistan’a ait uçaksavar sistemi nokta atışıyla böyle vuruldu | Video
NOKTA ATIŞI!
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait "M-55" uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.Azerbaycan bilançoyu açıkladı! Ermeni ordusu kayıplar vererek çekiliyor Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe! Azerbaycan cephe hattındaki son durumu açıkladı!