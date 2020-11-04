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ordusu çöküyor! Ermenistan’a ait uçaksavar sistemi nokta atışıyla imha edildi.

ordusu, 'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Ermenistan'a ait “” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 12:13 Son Güncelleme: 4.11.2020 12:41 ABONE OL
Ermenistan ordusu çöküyor! Ermenistan’a ait uçaksavar sistemi nokta atışıyla imha edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.

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NOKTA ATIŞI!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait "M-55" uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

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Ermenistan ordusu çöküyor! Ermenistan’a ait uçaksavar sistemi nokta atışıyla imha edildi.
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