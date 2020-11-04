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’da fabrikasında patlama: 3 ölü

'da yasa dışı işletilen bir fabrikasında patlama meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 12:15 ABONE OL
Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

Hindistan'da yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kaptanganj bölgesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti,11 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaptanganj'daki Polis Memuru Vinod Kumar Singh konuya ilişkin açıklamasında "Sabah saatlerinde Kaptanganj'ın Aryanagar bölgesinde yasa dışı bir havai fişek patlama meydana geldi" dedi. Patlama ardından çıkan yangın sonucu bölgede ev ve araçların hasar gördü. Yangınlar kontrol altında alındı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü
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