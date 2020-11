İki Türk genç kahraman ilan edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana önceki akşam terör saldırısı ile sarsıldı. 6 farklı noktayı hedef alan saldırılarda 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Yaralıların 7'sinin durumu kritik. Saldırıyı en az 3 kişinin gerçekleştirdiği açıklandı. Biri polis tarafından vurularak öldürüldü, diğeri yakalandı, üçüncüsünü yakalama çalışmaları sürüyor. Öldürülen saldırganın 20 yaşındaki Avusturya doğumlu, Kuzey Makedonya kökenli DEAŞ sempatizanı Kujtim Fejzulai olduğu kaydedildi. Saldırganın, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklandığı ve 25 Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçen aralıkta da şartlı olarak serbest bırakıldığı açıklandı. Saldırgan Viyana sokaklarında kurşun yağdırırken, iki Yozgatlı Türk genci ise üç kişiyi hayata bağladı. Kendilerini saldırının ortasında bulan Recep Tayyip Gültekin (21) ile Mikail Özen (26), kaçmak yerine yardım etti.Avusturya basınının 'kahraman' ilan ettiği gençlerden Gültekin, "Koronavirüs kısıtlamaları başlamadan önce kafede oturmak istedik. Araçtan inerken silah sesleri ve koşuşan insanları gördük. Bir kadın sokak ortasında yaralı yatıyordu. Onu alıp yakındaki bara götürdüm. Çıktığımda saldırgan ile göz göze geldim. Silahını bana doğrultunca takla attım, mermilerden kurtuldum" dedi.Karakola gidip saldırıyı haber verdiğini söyleyen Gültekin, "Otomobil ile olay yerinden geçerken yaşlı bir kadının saldırganın tarafına doğru gittiğini gördük. Araçtan inip onu ağacın arkasına sakladım" dedi.Yozgatlı iki boksör gencin çatışmanın ortasında insanlara yardım ederken çevredekilerin cep telefonları ile çektiği görüntüleri sosyal medyaya düştü. Mikail Özen: "Yaşlı kadına yardım ettikten sonra metro durağının önünde çatışma sesi yükseldi. Recep o tarafa doğru koşuyordu. Türkçe, 'Kafanı siper et, siper et' diye bağırınca 'Saldırganlar Türk' dediler. "Saldırganlar Türk" yalanı ile FETÖ'cüler de anında karalama kampanyasına başladı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Türkler yine kahraman çıktı.Gültekin'in babası Ahmet Gültekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda oğlunun doğduğunu, "bu nedenle oğluna Cumhurbaşkanı'nın adını verdiğini" söyledi.Recep Tayyip Gültekin, "Saçmalardan biri bacağıma girdiği için hastaneye götürmek istediler ama çevrede çok yaralı vardı. Durumum ciddi değildi. Teklifi geri çevirdim" dedi. Saldırganın vurduğu yaralıların yardımına koşan Türk gençleri, "Karın boşluğundan vurulan ve ciddi kan kaybeden polise yardım ederken diğer polisler şoktaydı. Donup kalmışlardı. Polisi uzaktaki ambulansa taşıdık" dedi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gültekin ve Özen'e teşekkür etti.Viyana'daki terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Avusturya halkının yanındayız.Terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Fâili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür.Gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz.Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.