Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya’da son 24 saatte 19 bin 768 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 19 bin 768 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 19 bin 768 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454’e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 12:25 ABONE OL
Rusya’da son 24 saatte 19 bin 768 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 768 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 768 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 389 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 29 bin 217'ye ulaştığını açıkladı.

Son dakika haberi | Coronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Covid-19 tedavisinde onay alan ilk ilaç oldu Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’da son 24 saatte 19 bin 768 yeni koronavirüs vakası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA