Rusya’da son 24 saatte 19 bin 768 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 768 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 768 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 389 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 29 bin 217'ye ulaştığını açıkladı.

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