Son dakika: ABD seçimleri sonrası Trump canlı yayında açıklama yapıyor!

Amerika başkanı seçimleri için heyecanlı geri sayım sona erdi. Eyaletlerin bir kısmında oy sayma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulunacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacağı bildirilmişti.

SON DAKİKA: TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Sonuçlar çok güzel. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz

Çok ciddi bir farkla kazanıyoruz şu anda

690 bin kişi farkla öndeyiz şu anda