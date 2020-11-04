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Son dakika: ABD seçimleri sonrası Trump canlı yayında açıklama yapıyor!

ABD seçimlerinde son dakika haberleri peş peşe geliyor. ABD Başkanı canlı yayında seçimle ilgili açıklamalarda bulunacak. Trump yaptığı son iki paylaşımda bu akşam bir açıklama yapacağını ve oyların çalındığını söylemişti. İşte, ABD Seçimleri sonrası Trump’ın yaptığı açıklamalar ve sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 4.11.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: ABD seçimleri sonrası Trump canlı yayında açıklama yapıyor!

Amerika başkanı seçimleri için heyecanlı geri sayım sona erdi. Eyaletlerin bir kısmında oy sayma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulunacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacağı bildirilmişti.

SON DAKİKA: TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Sonuçlar çok güzel. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz

Çok ciddi bir farkla kazanıyoruz şu anda

690 bin kişi farkla öndeyiz şu anda

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ABD SEÇİMLERİ CANLI YAYIN | Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları belli oluyor! İşte Biden ve Trump'ın oy oranları...

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Son dakika: ABD seçimleri sonrası Trump canlı yayında açıklama yapıyor!
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