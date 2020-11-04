Son dakika: ABD seçimleri sonrası Trump canlı yayında açıklama yapıyor!

Amerika başkanı seçimleri için heyecanlı geri sayım sona erdi. Eyaletlerin bir kısmında oy sayma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulunacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacağı bildirilmişti.
SON DAKİKA: TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR
Trump'ın açıklamalarından satır başları;
Sonuçlar çok güzel. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz
Çok ciddi bir farkla kazanıyoruz şu anda
690 bin kişi farkla öndeyiz şu anda
I will be making a statement tonight. A big WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020