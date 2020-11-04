Son dakika: Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağının daha düşürüldüğü bildirildi.

MSB, Ermenistan'ın toplamda 7 uçağını kaybettiğini de duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarını hedef almıştı. Saldırıda çok sayıda sivil şehit olurken, çok sayıda sivil de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı ile Azerbaycan ordusu 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ için harekete geçmişti. Kısa sürede Ermeni ordusu sahadan silinerek Karabağ'ın büyük kısmı temizlenmişti.

Ermenistan'ın bu süre zarfında 7 savaş uçağı ile birden fazla S-300 Savunma Sistemi yok edilmişti.

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