Son dakika: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda Donald Trump sözleri

"ORDU TAMAMEN APOLİTİK"

Milley, ordunun tamamen apolitik olduğunu ve Beyaz Saray'dan herhangi bir başkanın görevden alınmasında yetkili olmadıklarını söyledi. Habere göre Genelkurmay Başkanı Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil dedi.

Milley, ayrıca etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu dile getirdi.