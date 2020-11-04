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: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda sözleri

Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve arasındaki gerçekleşen Başkanlık yarışında. Gelen haberine göre; ABD'deki seçim tartışmalarına ilişkin gizli bir toplantıda açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:33 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:39 ABONE OL
Son dakika: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda Donald Trump sözleri

Amerika Birleşik Devletleri ve dünya ve arasındaki seçim yarışına kilitlenmiş durumda. Gelen haberine göre; ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. Axios'un görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlara cevap verdiği ifade edildi.

Son dakika: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda Donald Trump sözleri

"ORDU TAMAMEN APOLİTİK"

Milley, ordunun tamamen apolitik olduğunu ve Beyaz Saray'dan herhangi bir başkanın görevden alınmasında yetkili olmadıklarını söyledi. Habere göre Genelkurmay Başkanı Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil dedi.

Milley, ayrıca etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda Donald Trump sözleri

TOPLANTIDA ÖNEMLİ İSİMLER

Haberde toplantıya Milley dışında iki dört yıldızlı generalin daha katıldığı belirtildi. Bu isimlerin Siber Güçler Komutanı Paul Nakasone ve Ulusal Muhafızlar'ın başındaki Daniel Hokanson olduğu iddia edildi.

Toplantıya katılan haber sunucularının ise ABC'den George Stephanopoulos, CBS'den Norah O'Donnell, NBC'den Lester Holt, CNN'den Jim Sciutto ve Fox'tan Martha MacCallum olduğu öne sürüldü.

Son dakika: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda Donald Trump sözleri

Geçtiğimiz günlerde , Daily Show'dan Trevor Noah'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etmeyi reddetmesi durumunda ordunun ona eşlik edeceğine emin olduğunu söylemişti.

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Son dakika: Dünyanın gözü Amerika seçimlerinde! Gizli toplantıda Donald Trump sözleri
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