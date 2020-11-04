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Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 394 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 23:54 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü
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