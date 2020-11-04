Son dakika haberi: ABD Başkanlık seçimlerinde geri sayım! Trump mı yoksa Bidem mı? İşte kritik seçim ile ilgili tüm detaylar...

ABD'nin yakın tarihinin en kritik seçimi geride kaldı. Tüm dünya nefesini tuttu seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump oy sayımı bitmeden 'Bu seçimi biz kazandık' açıklaması yaptı. Peki ipi göğüslemeye kim daha yakın? İşte ABD seçimleri ile ilgili tüm detaylar...
DONALD TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin, " Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak." dedi.
Trump, seçimin birçok eyalette resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında zafer konuşması | Video
Amerikan halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "Bir grup insanın, bize destek veren kişilerin oy kullanmasını engellemeye çalışmasından dolayı üzgünüm." diye konuştu.
Trump, seçim zaferi için hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz şu anda kazançlı durumdayız. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.
Florida, Ohio, Teksas gibi kritik eyaletleri kazandıklarını vurgulayan Trump, Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Arizona gibi sonuçların henüz netleşmediği eyaletlerde de zafer beklediklerini vurguladı.
Trump seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman hadi mahkemeye gidelim dediler." diye konuştu.
Seçim sonuçlarının akışının kesilmesinin "bir hile" olduğunu savunan Trump, "Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak. Bu önemli bir zaman." dedi.
Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, "Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz.Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04'te kullanılıp, listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz. " mesajını verdi.
BİDEN'DAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ!
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın hukuk ekibinin, Donald Trump'ın "Yüksek Mahkemeye başvuracakları" açıklaması üzerine, mücadeleye hazır olduğu belirtildi.
Biden'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'ın "ABD Yüksek Mahkemesine gideceği ve oy kullanma işlemlerinin durdurulması talebinde bulunacağı" açıklamasını ve iddialarını "çok çirkin ve asılsız" olarak değerlendirdi.
Biden'ın "Trump'la mücadele etmeye hazır hukuk ekibinin olduğunu" belirten Dillon, bu konuda da galip geleceklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, bunun "bir hile" olduğunu savunmuştu. Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, "Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz. Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04'te kullanılıp listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 213, Demokrat aday Joe Biden ise 238 delege sayısına ulaştı.
SON DURUM
Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.
Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.
Böylece Trump, halen oy sayımı devam eden seçimlerde şu ana dek toplam 213 delegeye ulaşırken, rakibi Biden ise 238 delege kazandı.