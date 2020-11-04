Son dakika haberi: ABD'de kritik seçim! Anket şirketleri çuvalladı

Tüm dünya ABD seçim sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi Donald Trump mı, Demokrat Joe Biden mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış bıçak sırtı ilerliyor. Tarihi seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını duyurmuştu. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zafer ilan etmesine çok yakın olduğu görülüyor.