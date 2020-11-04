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Son dakika haberi: 'de kritik ! Anket şirketleri çuvalladı

'de Başkanlık seçimlerinde son dakika açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD'de sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday 'ın en az yedi puan ile Cumhuriyetçi rakibi 'ı geride bırakacağını iddia ederken edinilen sonuçlara anket şirketlerinin ciddi yanıldı. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:01 Son Güncelleme: 4.11.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de kritik seçim! Anket şirketleri çuvalladı

Son dakika: 'deki sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday 'ın en az yedi puan ile Cumhuriyetçi rakibi 'ı geride bırakacağını açıklarken, seçimin şuana kadar başa baş gitmesi anket şirketlerini yanılttı.

Son dakika haberi: ABD'de kritik seçim! Anket şirketleri çuvalladı

Tüm dünya sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi mı, Demokrat mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış bıçak sırtı ilerliyor. Tarihi seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını duyurmuştu. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zafer ilan etmesine çok yakın olduğu görülüyor.

Son dakika haberi: ABD'de kritik seçim! Anket şirketleri çuvalladı

SALINCAK EYALETLERDE "TRUMP" ÖNDE

Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmak için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet ise; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona olarak biliniyor. Şuanki gelen verilere göre ise Cumhuriyetçi birçok salıncak eyalette yarışı önde götürüyor.

Son dakika haberi: ABD'de kritik seçim! Anket şirketleri çuvalladı

ANKET ŞİRKETLERİ 2016'DA DA YANILMIŞTI

'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de hüsrana uğramıştı. 14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Demokrat aday Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,3 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu. gecesi ise sandıklardan "sürpriz" sonuç çıkarak, Trump Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmuştu.

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Son dakika haberi: ABD'de kritik seçim! Anket şirketleri çuvalladı
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