Son dakika haberi: ABD'li bilim insanları geliştirdi! Corona virüse karşı 10 kat koruma sağlayan aşı bulundu

GELECEKTE ORTAYA AÇIKACAK FARKLI MUTASYONLARDAN KORUYABİLİR

NTV'nin haberine göre; Aşı farelerin ardından ise bir makak maymunun üzerinde denendi. Araştırmacılar, aşının corona virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan başak proteinlerinin farklı şekillerine göre eğitildiğini belirterek, maymuna verilen farklı corona virüs mutasyonlarının hepsini etkisiz hale getirdiğini söyledi. Böylece, nano partüküller içeren aşının corona virüsün gelecekte açığa çıkabilecek diğer mutasyonlara karşı da insanları koruyabileceği belirtildi.

SONUÇLAR UMUT VERİCİ

"Cell" adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doktor Neil King, "Umuyoruz ki, nano partikül formunda geliştirdiğimiz aşı dünyada çok fazla hasara neden olan pandemiyle savaşta önemli bir rol oynayacak. Sonuçlarımız oldukça umut verici. En kısa sürede insan deneylerine başlamayı umuyoruz. Yeni teknolojiler bize umutsuz gibi görünen hastalıkların tarihe karışması için büyük imkanlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, aşının insan deneylerinin bu yıl sonunda başlanacağı ve üniversite ile iki biyoteknoloji şirketi arasında kitlesel üretim için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.