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Son dakika haberi: ordusu o bölgeleri işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan- cephe hattında son durum...

Son dakika haberi: ordusu işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı opersyonlarını sürdürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı.

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:57 Son Güncelleme: 4.11.2020 17:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu o bölgeleri işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

ALİYEV'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu o bölgeleri işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...
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