Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Halı sahalar yasaklandı mı, saat kaçta kapanacak?

Son dakika haberleri… Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, halı sahalar başta olmak üzere kısıtlama getirilen işletmelerin yeni çalışma saatlerinin merak edilmesine sebep oluyor. Bilindiği üzere halı sahalar, Mart ayında alınan karar ile kapatılmış, normalleşme takvimi ile tekrar hizmet vermeye başlamıştı. Peki yeni alınan kısıtlama kararları doğrultusunda halı sahalar saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar..

HALI SAHALAR KAPATILDI MI?

Başkan Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada halı sahalar konusunda alınan tedbirleri açıkladı. İşte o tedbirler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından oluşan son dakika haberi…