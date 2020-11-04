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Son dakika haberi: ? Halı sahalar yasaklandı mı, saat kaçta kapanacak?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüse dair alınan yeni önlemler ve kısıtlamaları açıkladı. Yurt genelinde uygulanacak kararlar içerisinde halı sahaların faaliyet düzeninde yapılacak değişiklikler de yer alıyor. Artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda halı sahalar ile birlikte bazı işletmelerin de çalışma saatleri düzenlenecek. Peki, , saat kaça kadar açık olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Halı sahalar yasaklandı mı, saat kaçta kapanacak?

Son dakika haberleri… Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, halı sahalar başta olmak üzere kısıtlama getirilen işletmelerin yeni çalışma saatlerinin merak edilmesine sebep oluyor. Bilindiği üzere halı sahalar, Mart ayında alınan karar ile kapatılmış, normalleşme takvimi ile tekrar hizmet vermeye başlamıştı. Peki yeni alınan kısıtlama kararları doğrultusunda halı sahalar saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar..

HALI SAHALAR KAPATILDI MI?

Başkan Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada halı sahalar konusunda alınan tedbirleri açıkladı. İşte o tedbirler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından oluşan son dakika haberi…

Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Halı sahalar yasaklandı mı, saat kaçta kapanacak?

Başkan Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklaması:

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Halı sahalar yasaklandı mı, saat kaçta kapanacak?

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Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Halı sahalar yasaklandı mı, saat kaçta kapanacak?
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