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Son dakika: Twitter hesabını askıya aldı

Son dakika... Twitter, hesabını askıya aldı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 23:27 Son Güncelleme: 4.11.2020 23:36 ABONE OL
Son dakika: Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı

Son dakika... Son dönemlerde siyasi isimlere yönelik uyguladığı sansürleme ve hesapları askıya alma politikaları nedeniyle eleştirilen Twitter bir skandala daha imza attı.

AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI

Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'A DA SANSÜR UYGULAMIŞLARDI

Twitter, Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koymuştu. Twitter daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini duyurmuştu.

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Son dakika: Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı
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