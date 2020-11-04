Sosis kralı Tatar yayı ile öldürüldü

Rusya'da "Sosis Kralı" olarak anılan iş adamı Vladimir Marugov, evindeki saunada, Tatar yayı (arbalet) ile vurularak öldürülürken, arkasında pek çok soru işareti kaldı.Rusya Soruşturma Komitesi'nin eşi Sabina Gaziyeva'nın ifadesine dayandırdığı raporuna göre, maskeli saldırganlar Marugov'u ve eşini saunada iple birbirine bağladı. Saldırganların para talep ettikleri, bu sırada eşini kaçarak polise haber verdiği, ancak polis olay yerine geldiğinde cesedini bulduğu belirtildi. Ancak son haberlerde saldırganların, Marugov'un boynundaki altın zincire bile dokunmadan kaçtıkları belirtildi. Polisin olaydan sonra yakaladığı bir zanlının Magurov'un ilk eşi Tatyana ile ilişkisi olduğu belirtildi. Tatyana'nın, servet paylaşımı için eşiyle davalık olduğu bildirildi.