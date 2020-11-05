Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklamalar! "Yasal oylara bakılırsa ben kazandım"

Bu seçimin bütününü korumaya çalışıyoruz. Eğer yasal oylara bakarsanız rahatlıkla kazanmışımdır demek, yasal olmayan, geç gelen oylara bakarsak seçimi çalmışlardır demek.

Kritik eyaletleri kazandım. Tarihi olarak büyük medya sermayedarlar ve teknoloji kurumlarından yapılan müdahalelere rağmen.

Büyük bir mavi dalga olacağını söylüyorlardı. Böyle bir şey olmadı. Bunun yerine büyük bir kırmızı dalga oldu. Bu medyada gerektiği kadar ilgi görmedi.

Çok daha rekabetçi eyaletlerde mücadele verdik. Senatörlerimiz iyi mücadele verdi. Demokratlar 200 milyon dolar harcadılar.

İlk defa sıfır yarış kaybettik temsilciler meclisinde. Ve yeni koltuklar da ekledik. Bu ayrıca Cumhuriyetçi kadınlar için bir yıldı. Daha fazla Cumhuriyetçi kadın seçildi. En fazla da beyaz olmayan oyları aldım Cumhuriyetçiler arasında.

Partimize 4 milyon daha oy ekledik. Demokratlar şu anda büyük bağışların partisi. Cumhuriyetçiler de halkın partisi.

Bu yalancı sahte anketler seçmenlerimize karşı bilerek ayarlandı. Biden'ın önde olduğunu söylemeye çalıştılar. Daha önce bize olduğu kadar oynanılmamıştı.

Şu anda birkaç tane eyalet kaldı. Bu eyaletlerin de seçim kolları demokratların vakalarını sahipleniyor. Başlarda iyi gidiyorduk. Sonlara doğru sayılarımız teker teker kaybolmaya başladı. Yasal gözlemcilerin gitmelerine izin vermediler. Mahkemeye verdik. Binanın içindeki insanlar gözlemeleri gerekirken dışarıda tutuldular.

Birden oy pusulası ortaya çıkartıyorlar. Neredeyse 700 bin oyumuz vardı Pensilvanya'da, 90 bine düştü. Sürekli yeni oy buluyorlar. Ve bizim gözlemcilerimize müsaade etmiyorlar. Üstelik temyiz mahkemesine gönderiyorlar. Bunu niye temyiz mahkemesine gönderdiler anlamıyorum. Çok açık ara önde olmamıza rağmen belki de Georgia'da geriye düşeceğiz. 2 durumda da oylarımızı azalttılar. Arizona'yı kazanacağız gibi duruyor.

Hedefimiz seçimin bütününü korumak, muhafaza etmek. Böyle bir bastırılmaya müsaade etmeyeceğiz. Kimse seçmenleri susturmaya çalışamaz. Burada seçimi çalmaya çalışıyorlar, hile yapmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyiz.

Neden gözlemcilerin bu süreci izlemesini istemiyorlar? Çok net bir şekilde burada hile yapıldığını söyleyebilirim. İnsanlar oy sayımını dürbünle izlemek zorunda kaldı. Georgia'da oyların seçim gününe kadar gelmesi kuralı vardı ama seçimden sonra gelmeye başladı. Demokrat yetkililer adil yolla kazanabileceklerine inanmıyorlardı. Bu yüzden 10 milyonlarca oy pusulası gönderdiler.

Birçok seçim izledim ve daha öncesinde büyük bir seçime milyonlarca oy pusulası gitmedi. Eşi benzeri görülmemiş bir şey bu Amerikan tarihinde. Kimin oy kullanmaya hakkı olup olmadığını bile kontrol edemedik. Kötü şeyler dönüyor. Siz bile yetkilileri gördünüz. Sayım sürecinde yetkililer açıklama yapıyor. Bunları hiçbir kimlik görmeden onay olmadan sayıyorlar. Hiçbir posta pulu yok, kimlik yok.

Kampanya çalışanlarımıza Detroit'te gözlem yasağı geldi. Yine bir camların kapandığını öğrendik. Böylece sayım alanının görünmesini engellediler. Yasal gözlemcilerin hukuku takibini engellediler. Son çuvallar gelmedi. Erişim engelleri birçok yerde de göründü. Demokratlara ait bölgelerde sonuçları göremedik. Ve bir anda hepsinde Biden kazanmış göründü.

Buradan meydan okuyorum. Sadece yasal oyları görmek istiyorum. Gizemli oylar olmasın, seçimden sonra kullanılan oylar geçerli olmamalı. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Birçok hukuki süreç işliyor. Çok fazla kanıt var elimizde. Belki de bu ülkedeki en yüksek mahkemeye gidecek. Bu seçimi çalmalarına izin vermeyeceğiz.

Duyduğumuz hikayeler korkunç. ABD'de bunların olmasına izin veremeyiz. Bunu ülkemize yapamayız. Son sözü yargıçlar söyleyecek.