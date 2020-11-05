Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

'da bombalı saldırı: 3 ölü

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesindeki korucu komutanı Nazar Gul'un evine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:56 ABONE OL
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesindeki korucu komutanı Nazar Gul'un evine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

EVİNE YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILMIŞ

Şolgara Emniyet Müdürü Sayed Arif İkbali, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki korucu komutanlarından Nazar Gul'un evine yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

İkbali, saldırıda komutan Gul'un oğlu ve iki sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü

ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA