Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planı!

Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, sahada büyük kayıplar verdiği Azerbaycan'ı kirli planlarla alt etmeye çalışıyor. Ermenistan, Azerbaycan'a karşı safında savaştıracak asker bulamayınca farklı yollara başvurmayı sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da ilerleyişine engel olamayan Erivan yönetimi, bu kez de Yezidileri cepheye sürdüğü iddia edildi. Ermenistan'ın bu yaklaşımla 35 bin nüfusa sahip Yezidileri cephede telef ederek etnik temizlik yapmayı planladığı tahmin ediliyor.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ VE EMEKLİLERDEN ORDU KURDU

Ermenistan, Azerbaycan'ın Eylül ayından bu yana Karabağ'daki ilerleyişine karşı verdiği kayıplar karşısında çareyi PKK/YPG'li teröristler başta olmak üzere emekli ya da profesyonel olmayan şahısları silah altına almakta bulmuştu.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN KARŞISINDA DESTAN YAZIYOR

Öte yandan, Azerbaycan, 27 Eylül 2020'de başlatılan harekat kapsamında, cephede kontrolü elinde tutarak şu ana kadar çok yüksek ve stratejik öneme sahip dağlık bölgeler de dahil olmak üzere şehir, kasaba ve köyleri bir bir işgalci Ermenistan güçlerinden temizliyor. Azerbaycan ordusu tarafından 4'ü kent merkezi, 3'ü kasaba ve 201'i köy olmak üzere 208 yerleşim birimi Ermeni işgalinden kurtarıldı.