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ABD Başkanı Trump, Shapiro’nun istifasının istendiğini açıkladı

ABD Başkanlık seçimlerimde iki aday arasında kıyasıya çekişme oy sayılan eyaletler üzerinden hala devam ediyor. Başkanlık adayı ve ABD Başkanı , sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Josh Shapiro’nun istifasının istendiğini açıkladı. , daha önce sosyal medyadan paylaştığı mesajında, seçmenleri Demokrat Parti’den seçim yardımı istemeye çağırmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:51 Son Güncelleme: 5.11.2020 08:53 ABONE OL
ABD Başkanı Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro’nun istifasının istendiğini açıkladı

ABD Başkanlık seçimlerimde iki aday arasında kıyasıya çekişme oy sayılan eyaletler üzerinden hala devam ediyor. Başkanlık adayı ve ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı. Başsavcı Shapiro, daha önce sosyal medyadan paylaştığı mesajında, seçmenleri Demokrat Parti'den seçim yardımı istemeye çağırmıştı.

ABD'nin oy sayımı devam eden kritik eyaletlerinden ve 20 delege seçilecek olan Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, Başsavcı Josh Shapiro'nun sosyal medya mesajı tepki topladı. Başsavcı Shapiro mesajında "Posta oylamasında, nerede oy vereceğiniz veya başka bir şeyle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Demokratların Seçmen Yardım Hattı'nı arayın. Birileri size yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Seçimlerin hala sayıldığı kritik eyalet olan Pennsylvania Başsavcısı'nın bu mesajı 'yanlı' olarak değerlendirilirken, Başkan Trump, Başsavcı Shapiro'yu eleştiren makaleyi yayınlayarak "PA (Pennsylvania) Başsavcısının 'Kenara Çekilmesi' talepleri doğuyor" dedi.

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ DÖRT EYALET BEKLENİYOR

ABD Başkanlık Seçimleri'nde Pennsylvania (20 delege), Kuzey Karolina (15 delege), Georgia (16 delege) ve Alaska (3 delege) eyaletlerinde oy sayımı devam ediyor. Öte yandan ABD basının bir kısmı Nevada (6 delege) ve Arizona'da (11 delege) oy sayımının devam ettiğini belirtirken, diğer bir kısım ise bu iki eyalette Joe Biden'ın kazandığını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro’nun istifasının istendiğini açıkladı
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